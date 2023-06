Attaque à Annecy : qui est Henri, le «héros au sac à dos» qui a fait fuir l’agresseur ?

Il est désormais appelé "le héros au sac à dos". À 24 ans, Henri est le jeune homme qui a repoussé avec courage l'assaillant du square d'Annecy, qui a blessé six personnes à l'arme blanche dont quatre enfants en bas âge. Ce jeune homme, qui réalise un tour de France des cathédrales, faisait étape dans cette ville de Haute-Savoie. Mais qui est-il exactement ?

Un pèlerin à la découverte des cathédrales de France

Après une classe préparatoire, une alternance en journalisme, un diplôme de philosophie et de management en poche, Henri entame un pèlerinage de neuf mois pour faire connaître les cathédrales de France. Le jeune homme au parcours classique a grandi dans les Yvelines, dans une famille nombreuse et unie. Il fréquente l'école privée Saint Dominique de Neuilly-sur-Seine et les scouts de Port-Marly. Mais Henri met rapidement la foi au centre de sa vie. À 20 ans, il devient président d'une association catholique qui organise des camps de jeunes à l'étranger.

Lui, qui dit faire partie d'une jeunesse qui ne baisse pas la tête, témoigne de sa foi sur tous les plateaux, de sa quête du grand et du beau, et refuse de condamner son agresseur, comme il l'explique au micro d'Europe 1. "J'ai envie de dire que je lui ai déjà pardonné parce que ce qu'il a fait le dépasse. Ce qu'il a fait le dépasse complètement et ce que j'ai fait me dépasse et nous dépasse totalement", affirme-t-il. Lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron vendredi, il demande d'assister à l'inauguration prochaine de Notre-Dame de Paris. Une requête acceptée immédiatement par le chef de l'État pour remercier le héros national. Mais ce titre, Henry n'en veut pas. Selon lui, il a simplement agi comme tout Français devrait agir pour protéger le plus faible.