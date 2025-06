Prières, chants et fête : Henri d'Anselme raconte le pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté

Invité d'Europe 1 Midi Week-end, Henri d'Anselme, le "héros au sac à dos" explique l'ambiance vécue lors du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté qui relie Paris et Chartres. Pour l'influenceur, c'est un mélange entre temps de prière et de recueillement.

97 kilomètres en trois jours, de Saint-Sulpice à Paris jusqu'à la cathédrale de Chartres. C'est le parcours que font quelque 19.000 fidèles lors du pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté qui a commencé ce samedi. Parmi eux, Henri d'Anselme, le "héros au sac à dos" qui s'était illustré il y a deux ans lors d'un attentat dans un parc d'Annecy. Il raconte l'expérience au micro d'Europe 1 midi week-end.

"J'ai presque appris à marcher avec ce pèlerinage, je le fais depuis tout petit", explique-t-il. "On marche de 6h30 du matin à 21h30 le soir, donc on a le temps de prier et de discuter, d'être bavard et de chanter et de faire la fête. C'est à la fois une ambiance festive et à la fois une ambiance très recueillie et en fait finalement c'est un petit peu toute l'essence de ce qu'est la joie chrétienne, c'est-à-dire d'être heureux avec le Christ et être heureux dans sa foi".