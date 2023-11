Pas-de-Calais : «On peut voir quelles aides vous pouvez avoir», les assureurs au chevet des sinistrés

Après les crues exceptionnelles et inondations records qui ont touché le Pas-de-Calais ces deux dernières semaines, le département va devoir faire face à l'arrivée de la nouvelle tempête baptisée Frederico. La décrue n'est donc pas pour tout de suite, mais il faut néanmoins commencer à estimer les dégâts. C'est notamment le rôle des assureurs, experts et conseillers qui sont venus à la rencontre ses sinistrés.

Informer sur les mesures d'urgence

Dans la commune de Longuenesse, c'est le camion d'un assureur qui sert de point d'accueil pour les sinistrés. Nadia et Marcel n'ont plus d'électricité ni de matériel électroménager après avoir été inondés par deux fois. "La maison a pris l'humidité. Il commence à y avoir des moisissures et tout ce qui s'ensuit", expliquent-ils aux assureurs. "Le but, c'est de pouvoir vraiment vous aider à voir toutes les mesures d'urgence qu'on peut mettre en place", leur répond Maurice Marra, responsable indemnisation chez Allianz.

"On peut voir quelles aides vous pouvez avoir. Est-ce que vous avez besoin de relogement ou d'argent pour faire des rachats ?", continue-t-il. "Des machines à laver, mais pour l'instant, on ne pourra rien mettre dedans", indique le couple.

Pour le moment, l'eau ne s'évacue pas et l'expert passera quand il n'y en aura plus, ajoute Valérie, conseillère en assurance. "Il va constater les dommages et les chiffrer. Ils seront pris en compte en fonction de votre contrat. Tout est listé en tout cas", tente-t-elle de rassurer. L'assureur explique aussi que c'est normal d'être un peu perdu dans ce genre de situation. Un sinistre de cette ampleur n'arrive qu'une ou deux fois dans sa vie.