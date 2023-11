EN DIRECT - Emmanuel Macron dans le Pas-de-Calais, où une nouvelle montée des eaux est attendue

Le président Emmanuel Macron se rend mardi dans le Pas-de-Calais, meurtri par plusieurs jours de pluies, de crues et d'inondations dévastatrices, et dont les habitants se préparent à une nouvelle montée des eaux après quelques jours d'accalmie. "Le chef de l'État exprimera son soutien et celui de la Nation toute entière aux habitants touchés par les épisodes de crues successifs ainsi qu'à l'ensemble des forces de secours mobilisées", a annoncé l'Élysée lundi.

Les informations à retenir : Le président Emmanuel Macron se rend mardi dans le Pas-de-Calais

Les sept rivières du département surveillées par Vigicrues sont en vigilance orange crues

Les établissements scolaires de 279 communes du département resteront fermés mardi, après l'avoir été lundi

Plus de 10.000 sinistrés ont déjà été recensés

Une commission de reconnaissance de catastrophe naturelle pour les communes sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais doit se tenir mardi

Les sept rivières du département en vigilance orange crues

Emmanuel Macron, attendu à 11H30, sera accompagné du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, et de la ministre déléguée aux PME, Olivia Grégoire.

Le Pas-de-Calais, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record le 7 novembre et des précipitations intenses jeudi et vendredi, reste mardi en vigilance jaune pour vent, pluie-inondation et vagues-submersion.

Les sept rivières du département surveillées par Vigicrues sont en vigilance orange crues, la Liane, la Lys amont et la Lawe-Clarence ayant rejoint dans le bulletin de 22H00 la Canche, la Lys plaine, la Hem et l'Aa. A l'exception de la Canche, tous ces cours d'eau repartaient à la hausse lundi soir, selon Vigicrues.

Des cumuls jusqu'à 40 mm attendus

Météo-France prévoit des averses pouvant "conduire à des cumuls de 20 à 30 mm, localement jusqu'à 40 mm, sur des zones étendues" du Pas-de-Calais. Ces précipitations s'inscrivent dans un "contexte hydrologique déjà très sensible", prévient l'institut météorologique.

Face à cette situation, sur décision de la préfecture, les établissements scolaires de 279 communes du département, soit 388 établissements au total, resteront fermés mardi, après l'avoir été lundi.

Plus de 10.000 sinistrés recensés

Météo-France prévoit pour la semaine une alternance de journées sans pluie suivies de précipitations : averses mercredi, accalmie jusqu'à vendredi puis reprise des intempéries jusqu'à lundi. Les crues des derniers jours ont également fait d'importants dégâts dans le département voisin du Nord, notamment sur la plaine de la Lys. "Comment ils vont faire pour éliminer tout ça ?", s'interrogeait lundi après-midi Annie Bacrot, qui vit le long de cette rivière à Merville (Nord), et dont le jardin est entièrement sous l'eau. "C'est stressant, nous avons peur de devoir partir, nous n'avons jamais connu ça", soupirait-elle.

"L'eau monte depuis vendredi, ça ne descend pas, on attend, on ne peut rien faire", déplorait son mari, Alain Bacrot, 73 ans, qui a chaussé de grandes bottes pour sortir de sa maison.

D'après le sénateur et vice-président du conseil régional Franck Dhersin, plus de 10.000 sinistrés ont déjà été recensés. "Beaucoup d'artisans, de commerçants et de PME/PMI sont touchés", a-t-il souligné lundi.

Une commission de reconnaissance de catastrophe naturelle doit se tenir mardi

Selon la préfecture, 1.391 évacuations ont été effectuées dans le département depuis le 6 novembre, dont encore 14 lundi, et 7.200 personnes connaissaient des restrictions d'usage de l'eau lundi soir. Une commission de reconnaissance de catastrophe naturelle pour les communes sinistrées du Nord et du Pas-de-Calais doit se tenir mardi. Dans ce dernier département, 207 communes ont déposé un dossier, selon la préfecture.

Les présidents du département et de la région, Jean-Claude Leroy et Xavier Bertrand, en ont appelé lundi, dans une lettre à Emmanuel Macron, à "la solidarité nationale" pour venir en aide aux sinistrés.

Le bilan depuis le début de l'épisode reste de quatre blessés légers. Une sexagénaire est par ailleurs décédée à Bailleul (Nord) au volant de sa voiture retrouvée samedi dans un fossé inondé, sans que le parquet de Dunkerque ne puisse établir avec certitude un lien avec les intempéries.

Plus de 90 axes routiers restent coupés

Le trafic ferroviaire est interrompu sur deux tronçons (Boulogne-Etaples et Saint-Pol-Etaples) "jusqu'à nouvel ordre", a indiqué la SNCF sur le réseau X (ex-Twitter). Plus de 90 axes routiers restent coupés. S'ils constituent des phénomènes naturels, les inondations, cyclones et sécheresses peuvent être amplifiés par le réchauffement climatique généré par les activités humaines.