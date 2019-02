Particules fines : les véhicules les plus polluants interdits aussi à Lyon

Après Paris et Lille, la circulation différenciée sera en vigueur jeudi à Lyon en raison d'un pic durable de pollution aux particules fines, a annoncé mercredi la préfecture du Rhône dans un communiqué. Le périmètre de restriction du trafic à partir de 5 heures du matin inclut les communes de Lyon et Villeurbanne à l'exception de certains grands axes comme le boulevard périphérique et les voies autoroutières.

À l'intérieur de cette zone, seuls les véhicules dotés de vignettes Crit'Air 1, 2 ou 3 pourront circuler, sous peine d'amende de 68 euros pour les véhicules légers et de 135 euros pour les poids lourds. Les contrevenants devront en outre garer leur véhicule ou faire demi-tour.

La qualité de l'air restera mauvaise jusqu'à vendredi. L'observatoire régional de la qualité de l'air, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, a placé mercredi en "vigilance rouge" le bassin lyonnais et le nord du département de l'Isère, où les concentrations de particules fines (PM10) sont en augmentation depuis le début de la semaine. Le vent devrait faire diminuer ces concentrations à compter de jeudi mais la qualité de l'air restera mauvaise sur l'agglomération jusqu'à vendredi, selon la même source.

Des élus de la métropole de Lyon réclamaient une mise en place de la circulation différenciée dès ce mercredi, comme à Paris et à Lille, où le sujet a aussi donné lieu à polémique.

Les transports en commun seront moins chers. L'agglomération lyonnaise a déjà expérimenté ce dispositif, la dernière fois en août 2018, lors d'un épisode de canicule et de pollution à l'ozone. Pour pallier les restrictions de circulation, les transports en commun lyonnais proposeront jeudi un "tick'Air" à trois euros la journée pour l'ensemble du réseau, contre 6 euros habituellement.