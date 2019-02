Toutes les restrictions de circulation en vigueur à Paris et en proche banlieue en raison d'un pic de pollution aux particules fines seront levées jeudi, a annoncé mercredi la préfecture de police.

"Dispersion des agents polluants". Depuis la fin de semaine dernière, la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes et les voies rapides en Île-de-France avait été réduite de 20km/h et depuis mercredi les véhicules les plus polluants, non-classés ou présentant une vignette Crit'Air 4 et 5, étaient interdits de circulation à l'intérieur d'un périmètre délimité par l'A86.

[#Pollution] sortie de l'épisode de pollution dès demain. Levée de l'ensemble des mesures restrictives à compter de minuit. Pour en savoir plus https://t.co/ILJW3yziji — Préfecture de police (@prefpolice) 27 février 2019

"Météo France a annoncé, à compter du jeudi 28 février, des conditions météorologiques plus favorables à la dispersion des agents polluants", indique la préfecture dans un communiqué.

Plus de 3.700 véhicules contrôlés mercredi. "Airparif prévoit ainsi une amélioration de la qualité de l'air en Île-de-France avec un taux de concentration qui serait compris entre 25 et 35 ?g/m³ - le seuil d'information et de recommandation étant de 50 ?g/m³ - et une sortie de l'épisode de pollution", ajoute-t-elle.

Plus de 3.700 véhicules avaient été contrôlés mercredi à 14h et 1.471 infractions ont été relevées, 600 pour non-respect de la circulation différenciée et le reste pour non-respect des restrictions de la vitesse, a détaillé la préfecture.