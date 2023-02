Parmesan, camembert, reblochon... La France absente du top 10 des meilleurs fromages du monde

Quel est le meilleur fromage au monde ? C'est la question que le site bulgare Taste Atlas a posé aux internautes du monde entier qui ont pu établir un classement des 100 meilleurs fromages du monde. Et le résultat est surprenant, pour ne pas dire totalement scandaleux : la France est absente du top dix de ce classement. Le premier fromage tricolore arrive en 13ᵉ position.

L'Italie domine le classement

C'est le reblochon qui sauve un peu l'honneur, devancé notamment par un fromage polonais appelé Bundz, mais surtout par l'Italie. Car c'est le Parmigiano reggiano qui domine le classement, devant le gorgonzola et la burrata. Et il faut descendre à la cinquième place pour retrouver un fromage autre que transalpin.

Du côté des fromages français, le camembert, fleuron tricolore, est à la 91ᵉ place et le roquefort à la 173ᵉ. Ce classement a été réalisé par un guide gastronomique bulgare, Taste Atlas, qui a demandé à ses internautes de voter. Des internautes peut-être pas très au fait. C'est en tout cas ce que pensent et déplorent les Français sur les réseaux sociaux, qui ont évidemment largement réagi : "Ceux qui ont fait ce classement n'aiment pas le fromage", écrit un internaute, alors qu'un autre considère que "c'est un classement frauduleux".

Mais il y a bien une première place que l'on ne nous prendra pas : celle de la consommation de fromage. La France reste numéro un dans ce domaine. On déguste pas moins de 23 kilos par habitant et par an en France. Au moins, on sait de quoi on parle.