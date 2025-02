Dans la frénésie des vœux sur Parcoursup, les élèves au Salon de l’Étudiant

Les étudiants de Terminale ont jusqu’au 13 mars pour remplir leurs vœux sur Parcoursup. Mais quelle filière choisir ? Quelle formation mettre en vœux numéro 1 et pour quoi faire ? Face à ces questions, de nombreux élèves se rendent dans des salons de l’Étudiant, comme l'a constaté Europe 1.

Dans les allées du Salon de l'Étudiant, Chris, 18 ans, se verrait bien dans une école d'informatique. Mais il a encore quelques questions : "Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des choses qui sont disponibles dans l'école ? J'ai vu un peu sur votre site internet, mais je n'ai pas tout à fait compris".

"Est-ce que tu sais à peu près ce que tu vas mettre sur Parcoursup ?"

Et à la fin de ses rencontres avec des membres d'école, l'étudiant ressort avec des idées un peu plus claires : "Des fois, on hésite sur des filières et de venir, de discuter avec des gens qui connaissent le métier, qui font ces études, c'est intéressant et ça me donne déjà une très bonne idée d'où est-ce que je vais aller".

Mais pour certains, l'incertitude est totale : "Est-ce que tu sais à peu près ce que tu vas mettre sur Parcoursup ? Pas du tout". Perdue dans les 24 formations de Parcoursup, Marie-Lou, accompagnée de sa mère, vient au salon dans l'espoir de trouver une formation qui pourrait lui correspondre.

"Je cherche à droite, à gauche. Est-ce que j'ai trouvé des trucs particuliers ? Je ne sais pas. C'est un peu stressant. On a vu santé, on a vu art, on a vu finance. C'est le grand écart, mais au moins on part quand même avec de la documentation et c'est à rééplucher chez nous". Mère et fille ont jusqu'au 13 mars pour y réfléchir, date limite pour formuler des voeux sur la plateforme.