Parcoursup : fin de la phase principale, que se passe-t-il pour les élèves sans proposition ?

Les dés sont jetés. C'est vendredi à minuit que prend fin la phase principale de Parcoursup. Les élèves qui ont reçu une proposition il y a deux jours ont jusqu’à cette échéance pour y répondre. Mais pas de panique, pour les autres, le processus continue. Au total, 566.987 lycéens ont déjà reçu une réponse, sur 634.587 candidats. C’est un peu plus que l’année dernière.

Une phase complémentaire jusqu'à la mi-septembre

Plus précisément, ce sont neuf lycéens sur dix qui ont déjà une proposition. Un chiffre légèrement plus élevé chez les bacheliers en voie générale. L’an dernier, ils étaient huit sur dix. Mais il y avait aussi plus de candidats.

Pour tous ceux qui n’ont toujours pas de proposition, plus de 91.000 candidats selon le ministère, la phase complémentaire débute sur la plateforme, explique Jérôme Teillard, Monsieur Parcoursup au ministère de l’Enseignement supérieur. "Elle est disponible sur le web, et va fonctionner cet été jusqu'à la mi-septembre", affirme-t-il, ajoutant que le candidat pourra alors formuler jusqu'à dix vœux sur des formations qui ont des places vacantes.

Un accompagnement personnalisé

"Ce sont plus de 5.000 formations aussi bien des BTS et classes préparatoires, des écoles de commerce, et des licences", précise Jérôme Teillard. La liste est mise à jour régulièrement, assure-t-il. "Le conseil est évidemment de pouvoir consulter pour regarder les formations disponibles."

Durant cette phase, les élèves bénéficieront aussi d'un accompagnement personnalisé avec des experts à leur écoute même en plein mois d’aout, via la plateforme. Et pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de faire une demande pour un apprentissage, jusqu’en octobre.