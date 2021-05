"Ça va être compliqué" : sur Parcoursup, ces élèves attendent encore une réponse positive

Comme chaque année, le stress est grand pour des centaines de milliers d'élèves en attente des premières réponses à leurs voeux sur la plateforme d'admission Parcoursup. Les premières sont tombées jeudi pour les élèves de Terminale, et les candidats ont jusqu'au lundi 31 mai pour accepter, refuser ou mettre en attente ces premières propositions d'admission. Mais 90% des élèves de Terminale n'ont encore aucune réponse positive à ce stade.

De longues listes d'attente

Alexia fait partie de ceux-là. Cette bonne élève, 14 de moyenne, qui avait demandé des facs de droit, espérait décrocher Assas à Paris, mais elle est loin sur la liste d'attente. "Je suis 5.059e dans le classement, et la dernière personne qui a été prise l'année dernière était 3.293e...", constate-t-elle. "Je pense que ça va être très compliqué."

Mais en parcourant ses autres voeux, la jeune fille a enfin une bonne surprise. "Ah, là c'est plutôt bien... L'université de Paris en licence de droit. Je suis 912e dans la liste d'attente et la dernière personne à avoir été prise était 4.200e. Peut-être que j'aurais ça."

Se donner le temps de la réflexion

Son amie Aurore, elle, a décroché trois réponses positives du premier coup pour des études artistiques. "J'ai été acceptée à trois endroits. À l'Esra Paris et Nice, une école de cinéma, et aussi en licence d'histoire à l'Institut catholique de Paris", détaille-t-elle. Et de confier : "Je suis très contente d'être acceptée dans une école de cinéma. C'est ce que je veux faire depuis très longtemps."

Aurore ne va toutefois pas cliquer tout de suite sur le bouton "accepter". Elle se donne le week-end pour décider avec ses parents laquelle de ces trois formations elle va choisir définitivement.