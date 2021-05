Les premiers résultats de Parcoursup tombent ce soir : tout ce qu'il faut savoir

Plus quelques heures avant le moment fatidique pour les étudiants. Après avoir finalisé leurs vœux en avril 2021, les plus de 640.000 lycéens inscrits sur Parcoursup, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, reçoivent ce mercredi soir les réponses à leurs souhaits de formation. Un moment stressant pour les étudiants qui pourront consulter, dès 19 heures, les premiers résultats. Pour limiter les bugs, la plateforme ne sera disponible, dans un premier temps, qu'en mode "consultation", avant l'ouverture quelques heures plus tard de la possibilité de répondre aux formations.

Pour les étudiants qui hésitent encore entre plusieurs cursus et ne savent pas quelle réponse donner, un temps de réflexion est autorisé. Les élèves doivent néanmoins surveiller attentivement le délai de réponses. Pour les adolescents les plus désorientés, un numéro vert sera mis en place exceptionnellement ce week-end, ainsi qu'une plateforme de discussion avec les équipes de Parcoursup.

La réorientation pour les plus malchanceux

L'UNEF propose également un site d'accompagnement; "SOS inscription", pour venir en aide aux lycéens. Pour les élèves sur liste d'attente, la patience ne sera pas optionnel. Si cette phase dure jusqu'au 14 juillet, les élèves concernés seront régulièrement alertés par des nouvelles propositions qui évolueront en fonction des places qui se libèrent.

Pour les étudiants qui n'auront que des réponses négatives, il sera possible de se réorienter et de demander un entretien individuel auprès du lycée pour participer à la phase complémentaires qui début le 16 juin pour tenter d'obtenir une place dans les formations encore disponibles.