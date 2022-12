Parcoursup 2023 : ce qui va changer cette année

La plateforme d'orientation Parcoursup ouvre ce mardi. Il n'est pas encore possible pour les élèves de terminale ou étudiants en réorientation de formuler leurs vœux, ils le pourront dans un mois. Les élèves peuvent tout de même se familiariser avec la procédure et on peut découvrir aussi ces nouveautés. Tout d'abord, il y a des fiches de présentation des établissements qui ont été modifiées. Elles avaient été jugées difficiles à comprendre. Elles ont donc été complétées avec plusieurs détails comme le statut de la formation, publique ou privée. Les fiches évoquent désormais la nature de la formation : sélection, ouverture à l'alternance, son coût et les dates de journées portes ouvertes.

Des informations "rendues plus simples"

"On avait ces informations sur le site, mais aujourd'hui, elles sont rendues plus simples, plus accessibles et de manière à ce que chacun puisse les identifier. C'est le sens d'une écoute des usagers. Savoir écouter ce qu'ils nous disent et répondre à leurs attentes", explique Jérôme Teillard chef de projet Parcours Sup au gouvernement.

Plus d'opacité dans la plateforme

Une nouvelle rubrique aussi voit le jour pour plus de transparence. Elle détaille les critères sur lesquels se basent les établissements pour sélectionner leurs candidats. L'opacité de la plateforme était l'une des critiques principales formulées sur la plateforme. "On donne à voir quel est le poids de chaque critère. Par exemple, les résultats scolaires, c'est 60 % de l'ensemble de l'obtention de l'examen des candidatures. Voilà des éléments d'information que l'on va communiquer pour chaque formation", détaille Jérôme Teillard. La prochaine étape à noter est le 18 janvier, date à partir de laquelle les élèves formuleront leurs vœux jusqu'au jeudi 9 mars.