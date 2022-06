Parcoursup : la plateforme d'admission post-bac livre peu à peu son verdict

Bientôt la fin du suspense pour des centaines de milliers de lycéens. Depuis 10 jours, la plateforme Parcoursup, sur laquelle les futurs bacheliers formulent leurs vœux pour la rentrée prochaine, livre une partie de son verdict. Parmi les 900.000 candidats, élèves de Terminale et étudiants en réorientation, les trois-quarts ont déjà reçu au moins une proposition positive. Plusieurs choix s'offrent à eux désormais. Ils peuvent accepter la proposition ou bien attendre qu'une place se libère dans une autre formation. Ce qui demande un peu de patience.

Concrètement, cela peut même durer jusqu'au 15 juillet, date de la dernière phase d'admission sur Parcoursup. Les réponses positives arrivent au fur et à mesure des choix opérés par d'autres lycéens. Il faut parfois attendre que l'un ou plusieurs d'entre eux ne se désistent d'un cursus afin d'obtenir une réponse favorable. Cependant, Jérôme Teillard, chef de projet Parcoursup, se veut rassurant : "Le processus se déroule tout à fait normalement, il va plus vite qu'en 2021. Là on est dans les 10 premiers jours, c'est assez normal que des candidats fassent des choix provisoires car ils attendent d'autres propositions. Et progressivement, le dispositif va se consolider et converger de manière à ce que les candidats trouvent la proposition qui leur convient".

Une phase complémentaire d'admission à partir du 23 juin

Marie-Gabrielle, 17 ans, va justement en libérer, des places puisqu'elle a reçu cinq réponses positives, ces derniers jours, dont son vœu favori : "J'étais sur liste d'attente le 2 juin et le 8 juin j'avais déjà une proposition d'admission. J'ai fait mon choix et j'ai choisi la licence de droit franco-italien ce qui a permis de libérer des places pour d'autres gens", explique-t-elle.

Pour les élèves de Terminale qui n’essuient que des refus, ou qui sont très loin dans les listes d’attentes, les équipes de Parcoursup s’engagent à les accompagner. Dans ce cas de figure, il faut contacter la plateforme sur le site afin de préparer la phase complémentaire qui démarre le 23 juin. A cette date, les lycéens pourront formuler de nouveaux vœux dans des formations qui disposent encore de places disponibles.