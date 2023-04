«Six mois pour obtenir un rendez-vous» : à Paris, la galère des habitants pour renouveler leurs papiers d'identité

Après Emmanuel Macron, au tour d'Elisabeth Borne d'être accueillie par un concert de casseroles. Ce vendredi, la Première ministre était en déplacement dans l'Indre pour parler des soucis du quotidien des Français et en particulier la difficulté d'obtenir des pièces d'identité. Face à cela, la cheffe du gouvernement promet une division des délais par deux d'ici cet été. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue dans la mairie du 15e arrondissement de Paris et constate que cette annonce n'est pas du luxe pour les Français.

"Aucun créneau à me proposer"

Dans cette mairie, toute l'aile droite du bâtiment est consacrée au renouvellement des papiers d'identité. La salle d'attente est pleine de monde et plus aucun rendez-vous n'est disponible avant plusieurs mois. Ghislaine, venue refaire son passeport, trouve porte close. Pas de chance pour cette retraitée qui habite le quartier. "Mes papiers ne sont plus bons depuis novembre 2022. Je n'ai jamais réussi à obtenir un rendez-vous à Paris dans mes disponibilités. À la mairie du 15e, on m'a répondu très gentiment, mais il n'y avait aucun créneau à me proposer. Il faut six mois pour trouver un rendez-vous, il y a un vrai problème", déplore cette retraitée au micro d'Europe 1.

Un passeport à la main, Ariane pousse un soupir de soulagement en quittant la mairie. "C'est la fin d'un calvaire. J'ai mis huit mois avant de récupérer une carte d'identité. J'ai bêtement perdu mon portefeuille. Impossible d'obtenir un rendez-vous, que ce soit à Paris ou chez mes parents en Normandie. J'actualisais le site en permanence et à chaque fois qu'il y avait des ouvertures de créneau, je les loupais. J'ai enfin récupéré ma carte d'identité huit mois après avoir perdu mon portefeuille", se réjouit-elle.

Un parcours du combattant pour de nombreux Français qui dure depuis la fin du premier confinement. La France a enregistré l'an dernier 12 millions de demandes, contre 9 millions en 2019.