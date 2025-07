Baignade dans la Seine : 1,4 milliard dépensés pour dépolluer le fleuve, pour les Parisiens, il y avait d’autres priorités

Article Suggestions

Il y a un an, les athlètes ont pu nager dans la Seine pendant les Jeux. Et dès demain, tout le monde pourra s’y baigner ! Trois sites vont accueillir les nageurs : à Bercy, à Grenelle et au Bras-Marie. L’aboutissement de plusieurs années de travaux et de dépollution du fleuve mais à un coût faramineux qui choque de nombreux Parisiens, comme ceux rencontrés par Europe 1.