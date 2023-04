Élisabeth Borne promet la réduction par deux du délai pour obtenir ses papiers d'identité

Près d'une semaine après la promulgation de la loi sur la réforme des retraites, Élisabeth Borne est en déplacement dans l'Indre pour évoquer les services publics. La Première ministre en a profité pour s'exprimer au sujet du délai pour obtenir une carte d'identité et s'est engagée à le diviser par deux d'ici à l'été. Aujourd'hui, ces délais sont en moyenne de 66 jours.

Un délai de "20 jours à l'automne"

D'après la Première ministre, l'objectif est d'écourter le délai "à 30 jours cet été" et à "20 jours à l'automne" partout en France. Pour cela, le nombre de rendez-vous disponibles sera revu à la hausse et 655 bornes de recueil d'empreintes seront installées cet été dans les 30 départements où les temps d'attente pour refaire sa carte d'identité sont les plus longs. Élisabeth Borne a d'ailleurs ajouté que ces mesures représenteront 100 millions d'euros de soutien "pérenne" de l'État aux collectivités.

Le gouvernement compte également accompagner les personnes qui procèdent par téléphone ou par une visite à la mairie pour faciliter la démarche. "L'objectif, c'est que tous les Français puissent avoir une vision d'ensemble des rendez-vous qui sont disponibles", a-t-elle expliqué. Depuis fin 2021, les demandes de création ou renouvellement de titres d'identité ont connu une hausse inédite.

12 millions de demandes en 2022 contre 9 millions en 2019

Une hausse causée tant par la sortie progressive de la pandémie de Covid 19 et le rattrapage des demandes que par l'engouement pour la nouvelle carte d'identité ou le fait que des titres d'identité valides soient plus souvent exigés, notamment pour voyager. La France est ainsi passée d'environ 9 millions de demandes en 2019 à plus de 12 millions en 2022.

Pour la venue de la Première ministre, un périmètre de sécurité a été installé et les manifestants ont été tenus à l'écart. Parmi les usagers triés sur le volet qui ont pu l'approcher, aucun ne l'a interpellée au sujet de la réforme des retraites.