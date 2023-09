Pape François à Marseille : messe au Vélodrome, Emmanuel Macron, «papamobile»... Tout ce qu'il faut savoir

Ce n'était pas arrivé depuis près de 500 ans. Le vendredi 22 et samedi 23 septembre, le pape François sera en visite à Marseille, dans le cadre des "Rencontres méditerranéennes", dédiées cette année aux thèmes des migrations et du changement climatique. Un évènement historique, car la dernière visite d'un pape à Marseille remonte à 1533. Parmi les moments les plus importants de cette venue, la rencontre entre le Saint-Père et Emmanuel Macron, la messe géante célébrée au stade Vélodrome, devant plus de 60.000 personnes, ou encore son tour en "papamobile". Voici tout ce qu'il faut savoir sur la venue du pape dans la cité phocéenne.

Rencontre avec Emmanuel Macron et Elisabeth Borne

Si le pape a bien précisé que sa venue à Marseille n'était pas une visite d'État, avec une petite phrase qui a fait polémique - "J'irai à Marseille, mais pas en France"-, il rencontrera tout de même Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. À son arrivée à l'aéroport Marseille-Provence vendredi matin, le pape François sera accueilli par la Première ministre.

Le lendemain, à l'issue de la session conclusive des "Rencontres méditerranéennes" à laquelle assistera le président de la République, un entretien privé sera organisé entre le Souverain pontife et Emmanuel Macron. Il devrait être question de la guerre en Ukraine, de l'immigration ou encore de la situation au Sahel.

Prière à la Bonne Mère

Avant sa messe au Vélodrome, le Saint-Père se rendra vendredi en fin d'après-midi à la basilique Notre-Dame de la Garde. Il récitera une prière mariale en présence de 200 membres du clergé diocésain. S'ensuivra un moment de recueillement près du mémorial dédié aux marins et migrants perdus en mer, situé sur le parvis de la Bonne Mère. Le pape devrait ensuite prendre la parole.

Le samedi matin, une rencontre privée sera organisée avec des personnes en situation de précarité économique.

Tour en "papamobile" pour rencontrer les Marseillais

Les Marseillais qui n'ont pas obtenu leur place pour la grande messe au stade Vélodrome auront tout de même la possibilité de voir le Souverain pontife. Le pape saluera la foule à bord de sa célèbre "papamobile", sur l'avenue du Prado, comme l'a confirmé La Provence. Des dizaines de milliers de personnes sont attendues pour ce moment historique.

Pour les Marseillais et tous ceux qui espèrent apercevoir le Saint-Père, le pape François remontera l'avenue du Prado 2, entre la statue du David et le stade Vélodrome, à partir de 15h30. Ils pourront ensuite suivre la messe sur des écrans géants. Un évènement qui aura "une portée symbolique exceptionnelle", s'est réjoui Benoît Payan, le maire de Marseille.

Le pape François ira à la rencontre des Marseillaises et des Marseillais sur le Prado.



Cela aura une portée symbolique exceptionnelle pour notre ville !https://t.co/cmOFwV19gb — Benoît Payan (@BenoitPayan) September 10, 2023

Sainte messe au stade Vélodrome en présence d'Emmanuel Macron

Ce sera le point d'orgue de cette visite exceptionnelle. Le pape François célèbrera samedi, à partir de 16h15, une messe géante au stade Vélodrome, devant près de 60.000 fidèles. Toutes les places disponibles pour cet évènement ont en effet été réservées. Emmanuel Macron sera également présent, comme l'a confirmé l'Élysée, mais ne participera pas "à l'eucharistie". Le pape devrait notamment prononcer l'homélie.

À l'issue de la messe, Emmanuel Macron raccompagnera le Pape François à l'aéroport de Marseille-Provence. L'occasion d'un dernier échange entre le président de la République et le Souverain pontife.