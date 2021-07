Palmarès des prénoms en France : Jade, Léo, Mia... Les prénoms courts ont la cote

Changement au palmarès des prénoms les plus donnés. Pour la première fois depuis dix ans, Emma et Gabrielle ne sont plus en haut du classement. De nouvelles tendances émergent. Alors que près de 750.000 bébés sont nés l'an dernier en France, quelque 3.814, Jade - prénom le plus donné pour les filles - ont vu le jour... Et encore plus de Léo, côté garçons. Car ce qui a le plus de succès, ce sont les prénoms courts, mais aussi, chez les filles, les prénoms en "A".

Parfois, une gloire liée à l'actualité

"Voici Alisha, et ma deuxième, Mia. C'est court, on est à l'époque des textos, je crois que c'est pour ça", s'amuse cette maman interrogée par Europe 1. Du côté des garçons, sur le podium, il y a également Gabriel, Raphaël, ou encore Arthur. Mais il arrive qu'un prénom connaisse une certaine gloire grâce à l'actualité. "Joséphine, par exemple... Quand Alain Bashung a fait sa chanson 'Osez Joséphine', il y a eu quelques dizaines ou centaines de petites Joséphine en plus", explique Baptiste Coulmont, sociologue des prénoms.

C'est aussi ce qui s'est passé lorsque la vedette Nabila a accouché d'un petit Milan en 2019. Depuis, presque 700 parents ont choisi le même prénom pour leurs enfants. Un engouement également constaté pour le prénom Kylian, en référence au joueur de l'équipe de Franc de football, Kilian Mbappe... Même s'il perd 30 places cette année.