Et les prénoms les plus donnés (et les plus portés) en France sont…

L'opus annuel de l'Officiel des prénoms, qu'Europe 1 a pu consulter en avant-première, est publié jeudi aux éditions First. Ce livre de 600 pages donne la liste des prénoms les plus donnés en France cette année, mais aussi celle des plus portés à l'heure actuelle dans le pays. L'occasion de vérifier si le prénom choisi pour votre enfant est dans le vent, ou au contraire fait preuve d'originalité. Comme les années précédentes, l'heure est aux prénoms courts, avec une terminaison en "a" pour les filles (Léa, Léna, Mila...) ou "ia" (Mia, Victoria...), et en "o" pour les garçons (Léo, Hugo, Enzo...).

Chez les filles, dans la catégorie poids lourds, Emma s'accroche à la première place, talonnée de près par ses outsiders Louise, Chloé, Jade et Alice. Côté garçon, Gabriel caracole toujours en tête, devant Raphael, Léo, Louis et Lucas.

De nouveaux prénoms natures et écolos

Mais de façon plus discrète, de nouveaux prénoms natures et écolos commencent à apparaître. "Il y a de plus en plus d'Aurore, Aube ou Nour, qui signifie lumière, chez les filles. Pour les garçons, il y a Zéphir, Aurion, Cyrius, ou encore Bosco, qui veut dire le bois", explique Claire Tabarly Perrin, co-autrice de l'Officiel des prénoms.

Selon la spécialiste, le Covid aura aussi un impact, et cela a déjà commencé dans certains pays asiatiques. "Il y a des parents qui ont nommé leurs enfants 'Corona', 'Covid' ou 'Lockdown'. Ça a notamment été fait en Inde et aux Philippines, où il y a une tendance à nommer un enfant pour qu'il n'ait pas les mauvais esprit qui tombent sur lui", raconte Claire Tabarly Perrin. Elle raconte également qu'au Japon, il y a 4.000 personnes qui s'appellent Tsunami, mais aussi des Ebola en Afrique.

Marie et Jean, prénoms les plus portés en France

Outre ces nouvelles tendances, l'Officiel des prénoms dévoile également la liste des prénoms les plus portés en France à l'heure actuelle. On retrouve les classiques Marie, Nathalie ou encore Sylvie. Pour les prénoms masculins, Jean, Michel et Philippe occupent les trois premières places.