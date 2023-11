Cette semaine dans la Table des bons vivants, la cuisinière et autrice Sonia Ezgulian a préparé des palets panés d'andouillette de fraise de veau, sauce gribiche. Une recette unique pour épater vos convives.

Palets panés d’andouillette de fraise de veau, sauce gribiche agrumes fenouil

Pour 4 personnes

2 andouillettes de fraise de veau

Huile de tournesol pour la friture

Pour la panure

150 g de chapelure fine

2 œufs

50 g de farine

80 g de pistaches vertes d’Iran

Pour la sauce gribiche

1 cébette

10 g d’olives Kalamata

2 tiges très fines de céleri branche avec feuilles jaunes

Le zeste d’une orange ou d’une clémentine

2 pincées de graines de fenouil

1 c. à soupe de moutarde forte

10 c. à soupe d'huile d’arachide

1 c. à café de vinaigre de vin rouge

Sel fin et poivre du moulin

Coupez les andouillettes en tronçons de 2 cm d’épaisseur environ. Préparez une assiette avec de la chapelure, une autre avec la farine et une autre avec l’œuf battu avec une cuillerée à soupe d’eau. Panez chaque tronçon d’andouillette en les enrobant successivement de farine, de jaune d’œuf et enfin de chapelure de pistache.

Dans un saladier, confectionnez la sauce gribiche : fouettez la moutarde et le vinaigre, assaisonnez de sel et de poivre. Versez peu à peu l’huile d’arachide. Lorsque la sauce est bien ferme et épaisse, incorporez un hachis composé d’olives, de tiges et de feuilles de céleri, de cébette, de zestes d’orange. Ajoutez les graines de fenouil, goûtez pour rectifier l’assaisonnement.

Vous pouvez cuire les palets en les faisant frire. Sinon, faites chauffer un peu d’huile dans une poêle, faites colorer les palets d’andouillette et déposez-les dans un plat. Terminez la cuisson en enfournant les palets 12 minutes dans un four préchauffé à 200°C. Saupoudrez les palets d’andouillette de pistaches vertes mixées en fine chapelure et servez-les avec la sauce gribiche agrumes fenouil.