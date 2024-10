Orléans : pour des raisons d'insécurité, la municipalité réactive l'éclairage public la nuit

REPORTAGE

"Il fait noir, on ne voit pas grand chose et c'est vrai que ce n'est pas très rassurant", confie une habitante d'Orléans, qui réclame depuis longtemps le retour de l'éclairage public dans le cœur de ville. C'est désormais d'actualité : la municipalité a décidé de le réactiver, deux ans après l'avoir suspendu pour des raisons économiques liées à la crise de l'énergie et des hausses des tarifs de l'électricité.

Après un million d'euros économisés, la ville d'Orléans rallume donc la lumière la nuit pour faire face au sentiment d'insécurité. Cette décision est également un soulagement pour Manon, qui vient d'avoir 18 ans. "Ça me rassure parce que souvent, je sors le soir, et ce n'est pas éclairé à partir de 23 heures quand je rentre par des petites rues. Je devais utiliser la lampe torche de mon téléphone", concède-t-elle.

Les commerçants favorables à l'éclairage la nuit

Cette jeune Orléanaise n'aura donc plus besoin de la lampe torche de son téléphone dès le 1er novembre, date à laquelle la lumière fera son grand retour le soir. Le gérant d'un bar du centre-ville salue également cette mesure. "J'ai quelques connaissances qui ont des amis proches, qui se sont fait agresser la nuit. Remettre un peu de lumière dans les rues sombres, c'est une bonne chose", affirme-t-il.

Denis, boulanger, est lui obligé de se lever très tôt le matin, ce qui fait qu'il part dans le noir. "À 3 heures du matin, je longe les murs", raconte-t-il, "donc je suis bien content que ça revienne, et ils ont mis de l'éclairage à LED", note-t-il. Cet éclairage, beaucoup plus économique, équipe 80% des dispositifs lumineux de la ville d'Orléans. Une part qui sera portée à 100% début 2025.