SONDAGE - pour 70% des Français, «il n'y a plus d'endroits en France où on puisse être en sécurité»

70% des Français se disent favorable avec l'affirmation selon laquelle "il n’y a plus d’endroit en France où on puisse être en

sécurité", selon un sondage de l'institut CSA pour Europe 1, CNEWS et Le Journal du Dimanche, dévoilé ce jeudi 8 mai. Des résultats toutefois assez variables selon l'âge et la proximité politique des sondés.





"Il n'y a plus de lieux 'safe' en France", déplorait, ce lundi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin dans une interview de plus de 2h30 publiée sur YouTube et postée sur son compte X. "On voit bien que dans la moindre petite bourgade de ruralité, ils connaissent la coke, le cannabis (...) Avant la drogue c'était dans les grandes villes, c'était le métro", explique sur la chaîne Legend celui qui a été ministre de l'Intérieur plus de quatre ans, jusqu'en septembre 2024.

Un sentiment partagé par de nombreux Français. En effet, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche* dévoilé ce jeudi 8 mai, 70% des Français sondés estiment qu'"il n’y a plus d’endroit en France où on puisse être en sécurité". Dans le détail, les femmes (74%) du panel ont répondu plus souvent à l’affirmative que les hommes (65%) à la question.

Si toutes les tranches d'âge ont globalement répondu de la même manière, les plus jeunes seraient les plus inquiets. Les moins de 35 ans sont 72% à estimer qu'"il n’y a plus d’endroit en France où on puisse être en sécurité", tandis que ce chiffre tombe à 66% pour les 65 ans et plus. En se penchant du côté des catégories socioprofessionnelles, 75% des inactifs se considèrent en insécurité en France contre 73% pour les CSP - et 61% pour les CSP+.

95% ont répondu favorablement chez les électeurs du Rassemblement national

Selon la proximité politique des personnes interrogées, le sondage a fourni des résultats beaucoup plus disparates. Sans surprise, ce sont les électeurs de droite qui ont fait part d'une plus grande inquiétude. Quasiment l'intégralité (95%) des électeurs du Rassemblement national interrogés ont répondu favorablement à la question posée. Un total nettement supérieur à celui que l'on peut retrouver chez les Républicains (81%).

De l'autre côté du paysage politique français, si une majorité d'électeurs de gauche affirme qu'"il n’y a plus d’endroit en France où on puisse être en sécurité", ce n'est qu'une courte majorité chez les électeurs de La France insoumise (59%) et ceux du Parti socialiste (53%). Une idée que ne partagent pas les électeurs des électeurs du parti Europe Écologie / Les Verts (26%). Enfin, du côté des partisans de la majorité présidentielle, cette phrase ne fait pas consensus puisque 47% d'entre eux confirment se sentir en insécurité constante partout sur le territoire français.

*Échantillon national représentatif de 1010 personnes âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.