«Y'en a marre» : Orléans face depuis plus d'un an à un afflux de migrants inédit

La ville d'Orléans fait face depuis plus d'un an à un afflux de migrants inédit. Faute à un dispositif mis en place en 2023 en vue des Jeux olympiques de Paris. La capitale devait être belle et sécurisée pour les Jeux. Ces clandestins et ces sans-abris ont donc été évacués vers plusieurs régions en bus toutes les trois semaines. Mais à Orléans, le maire n'a jamais donné son aval. Les centres d'hébergement sont désormais saturés. Mairie, police, habitants, tous crient leur ras-le-bol.

"On en voit des cars entiers"

Près d'un hôtel vétuste et délabré au bord de l'autoroute, un groupe de jeunes hommes erre, les yeux rivés sur leur portable. Arrivé de Paris il y a deux semaines, ils ne savent pas encore combien de temps, ils resteront à Orléans, ni où ils seront hébergés dans les prochaines semaines. Philippe est à la retraite. Il compte les bus les uns après les autres depuis des mois. "On en voit des cars entiers. Ce sont des très jeunes, sans boulot. Ils se promènent, ils n'ont rien d'autre à faire", déplore-t-il.

Depuis 18 mois, la mairie orléanaise a enregistré plus de 700 arrivées de Paris, sans aucune prise en charge sur place, ni suivie de l'État. Les forces de l'ordre craignent une hausse de la délinquance, comme cette policière du syndicat Unité. Ce sont "des personnes qu'on ne voyait pas avant. En fait, ils sont regroupés dans le centre-ville, où ils se déplacent en groupe", explique-t-elle.

Pas de réponse des pouvoirs publics

Des campements sauvages dans le centre historique de la ville, au milieu des touristes, des tentes que le maire d'Orléans fait automatiquement démonter. Ça devient insupportable, s'énerve Serge Grouard. "On a des comportements agressifs, par exemple de la mendicité agressive. J'ai dit qu'Orléans n'allait pas être Calais. Y'en a marre", explique consterné le premier édile.

Depuis un an, tous les appels de Serge Grouard sont restés sans réponse des pouvoirs publics. Il attend maintenant de voir ce que va faire le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui, selon lui, a été le premier à l'écouter.