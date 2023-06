Orages, inondation... Quels sont les bons comportements à adopter ?

Redoutés par les uns, admirés par les autres, les orages font leur retour en France. Ce dimanche, 44 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France. Ce phénomène météorologique intervient après plusieurs jours de beau temps et de températures élevées. Selon Patrick Chavda, de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, "la première chose à faire est de ranger dans le jardin tout ce qui peut s'envoler, la table, ce qu'on a sur les rebords de fenêtre, et éventuellement différer les choses qui ne sont pas urgentes à faire".

Rester dans sa voiture

Le conseiller technique secourisme évoque ensuite le cas du tonnerre lorsque l'on se trouve dans un véhicule. "Le mieux, c'est de rester dans la voiture parce que c'est une 'cage de Faraday' (structure métallique étanche aux champs électriques et électromagnétiques, ndlr), et même si la foudre tombe sur le véhicule, vous ne risquez rien à l'intérieur", explique-t-il auprès d'Europe 1. "Donc, on reste dans le véhicule, on se gare sur le côté et on attend que ça passe en règle générale."

Dans le cas où l'on se promène dehors, sans protection, "il faut se mettre le plus près possible du sol pour éviter les coups de foudre", préconise Patrick Chavda, ajoutant qu'il faut aussi écarter "tout ce qui est téléphones portables et objets métalliques".

Enfin, en cas d'inondation, "si vous avez un cours d'eau à proximité, voyez la montée du cours d'eau. Si vous avez un étage, ne pas hésiter à monter, et si vous n'avez pas de moyens d'échappatoire, et que le cours d'eau monte, il faut évacuer tout simplement".