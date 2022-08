Comment expliquer l'arrivée de violents orages en France, juste après la canicule ?

Après la canicule, place aux orages. Cinq départements, l'Aude, le Tarn, l'Aveyron, l'Hérault et le Gard ont été placés en vigilance orange. La pluie va tomber dru et il y a un risque d'inondations dans certaines zones. Ces épisodes sont dus à une sécheresse historique. Tous les paramètres sont réunis pour de violents oranges, à commencer par la température élevée de la Méditerranée, qui pourrait jouer un rôle sur l'intensité des orages, d'après Serge Zaka. Il est agro-climatologue chez l'entreprise ITK.

Beaucoup d'eau sur un sol extrêmement sec

"Quand on accumule de la chaleur, c'est comme si on accumulait de l'énergie", explique-t-il sur Europe 1. "En 2022, on observait des records de température de l'eau. On a également des records d'énergie qui sont stockés dans cette eau et qui peuvent alimenter des orages". Ajoutons à cela des orages qui vont se déplacer très lentement et qui auront donc le temps de déverser beaucoup d'eau sur un sol déjà extrêmement sec.

Un effet "toboggan"

"C'est un sol qui n'a pas reçu d'eau depuis des mois", souligne Serge Zaka. "C'est un sol qui va former une espèce de croûte en surface qui est imperméable. Et pour lever cette croûte imperméable, il faut plusieurs fois des précipitations. La croûte au niveau du sol n'a pas été cassée, donc le sol va jouer un rôle de toboggan, au lieu de jouer un rôle d'éponge. Cet effet toboggan va faire que toute cette eau va ruisseler dans les bas fonds, au niveau des vignobles ou voire même à des villages".

L'agro-climatologue conseille donc de rester chez soi, voire de monter à l'étage si possible, et de ne pas rouler en voiture s'il y a plus de cinq centimètres d'eau et d'écouter les informations.