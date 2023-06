Des dizaines d'hospitalisations à travers la France ce week-end : l'asthme d'orage, c'est quoi ?

Les orages violents se multiplient en France. Les fortes chaleurs de ces derniers jours favorisent ces épisodes météorologiques, parfois impressionnants. Conséquence, les services de secours et d'urgence ont été très mobilisés, notamment le week-end dernier pour intervenir sur des inondations, mais aussi et c'est assez surprenant, sur des crises d'asthme sévères de patients allergiques aux pollens. Ces crises sont appelées "asthme d'orage". Mais pourquoi ces crises existent-elles ? Europe 1 fait le point.

Augmenter le traitement de fond

Ces crises d'asthme sont déclenchées par la combinaison de deux phénomènes météorologiques : une importante concentration de pollens dans l'air et des orages en ce moment. En France, le niveau de pollen dans l'air est très élevé. Pendant les orages, ces pollens sont aspirés dans les nuages par le vent. Mais avec la foudre et les turbulences, ces derniers se fragmentent en toutes petites particules de pollen qui vont se loger beaucoup plus facilement et beaucoup plus profondément dans les poumons. C'est ce qui provoque ces crises d'asthme sévères chez les personnes allergiques, parfois même chez des personnes qui n'ont jamais eu d'asthme auparavant.

Les pneumologues recommandent donc aux patients d'utiliser leur traitement d'urgence ou d'augmenter les doses de leur traitement de fond lors de ces périodes orageuses. Il est également conseillé de porter le masque à l'extérieur et de bien fermer ses fenêtres quand on est à l'intérieur.