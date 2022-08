Orages en Corse : à Sagone, vacanciers et habitants toujours sous le choc

La Corse est toujours sous les orages et en vigilance orange. Cette nuit, la pluie et le vent ont continué de balayer l'île de Beauté avec des rafales à plus de 70 km/h, selon Météo-France. Une nuit d'angoisse pour les habitants et les vacanciers sur place après les intempéries meurtrières de jeudi matin, qui ont fait cinq morts, dont une adolescente de 13 ans, et 20 blessés. 300 sapeurs pompiers ont été mobilisés pour venir en aide aux sinistrés.

En mer où un pêcheur et une kayakiste ont perdu la vie, les sauveteurs ont mené 125 interventions pour des bateaux à la dérive. Certaines de ces embarcations ont échoué sur la plage. Exemple à Sagone, en Corse-du-Sud, où s'est rendu l'envoyé spécial d'Europe 1.

Depuis la plage, Dominique surveille son bateau accroché à l'anneau. Lui a résisté à la tempête. Ce n'est pas le cas d'une demi-douzaine d'embarcations échouées sur le sable. "Vous voyez là, il y a trois bateaux échoués", décrit-elle. "J'ai 67 ans et je n'ai jamais vu ça. Jamais. J'ai encore peur, je surveille encore mon bateau."

Un "vrai carnage"

Julien a eu moins de chance, il était dans son voilier en train de dormir quand le vent s'est levé. Impossible de réagir. "Ça se termine d'une drôle de manière, mais on reste chanceux compte tenu de la violence", explique-t-il. "On était tous au port, amarrés, et les amarres ont lâché. Les bateaux se sont trop entrechoqués pendant une heure. C'était un vrai carnage."

Sagone est l'un des villages côtiers les plus touchés par la tempête. Jeudi, les habitants et les vacanciers se sont retroussés les manches pour nettoyer la plage et le camping et tenter d'oublier au plus vite cette tornade qui a fait un mort et une dizaine de blessés sur place, dont un grave sur quelques kilomètres carrés seulement.