"On va faire la plus belle saison de notre vie" : au Touquet, un avant-goût d’été déconfiné

REPORTAGE

"On est content de voir nos enfants s'épanouir, de reprendre les vacances, ça fait du bien !" lance une vacancière sur la Côte d’Opale. Vingt-cinq degrés au bord de la mer, un soleil réconfortant. C'est l'été avant l'heure au Touquet. Terrasses et restaurants ouverts, couvre-feu repoussé à 23 heures... Dans les stations balnéaires, ce cocktail rafraîchissant ravit locaux, touristes et commerçants.

La vague de chaleur de ce week-end englobe toute la France. Quelques chanceux en profitent au bord de la mer. Sur le sable fin de la plage du Touquet, des familles profitent d'une première ambiance estivale post-confinement. "Je suis déjà vaccinée, donc ça aide aussi à voir mon père, même sur la plage. On sait qu'on est éloigné des autres donc on ne risque pas grand-chose", avance Marion, à l’ombre d’un parasol. "Ça permet d'oublier, de repenser à la vie qu'on pourra avoir dans le futur. Si ça pouvait continuer comme ça, ça serait bien", poursuit-elle.

Marchands de glace et restaurateurs s’attendent à une saison record

Certains promeneurs s’arrêtent le temps d’une gourmandise. Et sur le front de mer, quoi de mieux qu’une glace ? "Le classique de l’été, c’est la glace à l’italienne", lance Candice, la marchande qui apporte sa touche de fraîcheur.

Devant les bars et des restaurants, de longues files d'attente se sont constituées pour une table en terrasse. "On est complet demain. Si on a la chance d'avoir le beau temps, on va faire la plus belle saison de notre vie parce que les gens ont besoin de se lâcher", clame, tout sourire, Gilbert, patron d'une brasserie située rue Saint-Jean. "Et si l'on reste vigilant sur les gestes barrières", conclut le restaurateur, peut-être pourra-t-on "passer un été sans Covid".