"Ça fait du bien" : à Lyon, les habitants attendent les fortes chaleurs du week-end

"Ça fait du bien cette chaleur, de pouvoir à nouveau ressortir, reprendre une vie un peu plus normale", lance une passante dans les rues lyonnaises. Il va faire beau et chaud ce week-end. Dans la capitale des Gaules, le mercure devrait atteindre les 32 degrés samedi et dimanche. Une nouvelle qui ne semble pas déplaire aux habitants. Premier constat : personne ne râle. Cette chaleur arrive enfin et c’est un véritable bienfait. "On ne va pas se plaindre, c’est plutôt une bonne nouvelle. Je prends ça de la meilleure manière possible", commente un passant, le sourire aux lèvres.

"On est bien dans la fontaine !"

Héloïse et Sarah savent déjà où elles iront pour se rafraîchir : dans les jets d'eau près de la place Bellecour. Elles y ont déjà passé leur vendredi après-midi. "Nous, on est bien dans la fontaine ! Il fait trop chaud sinon", avance la première, les pieds dans le petit bassin, rue de la République. "Au début, elle est un peu froide mais après ça va", ajoute la seconde.

D’autres encore choisissent la proximité des deux cours d’eau qui traversent la ville, le Rhône et la Saône, pour se détendre. Manon ira sur les berges du Rhône "profiter de l’air, bronzer un peu et profiter du soleil". "Ça fait du bien !", s’exclame la jeune femme.

De fortes chaleurs parfois dangereuses

Et même si ce soleil est merveilleusement bien accueilli, il faut tout de même s’en méfier. Surtout pour les plus petits. "On essaye des inventions comme créer de l’ombre sur la poussette, sortir sur des horaires où le soleil est moins fort ou encore utiliser le brumisateur", raconte Amandine, maman de Lili.

Une chose est sûre : les terrasses des bars et des restaurants devraient être bondées. D’autant plus qu’il s’agit du premier week-end où le couvre-feu est repoussé à 23 heures.