«On reviendra sans problème» : les Parisiens séduits par la possibilité de se baigner dans la Seine

L'interdiction de se baigner dans la Seine dans la capitale datait de 1923. Mais depuis ce samedi matin, il est possible de se baigner dans trois zones délimitées de la capitale : au pied du Pont de Sully, dans le 15e arrondissement et sur les quairs de Seine à Bercy. L'occasion pour des centaines de parisiens de se rafraîchir. Le reporter d'Europe a recueilli leurs premières impressions.

À quelques centaines de mètres seulement de la Tour Eiffel, ils sont déjà des dizaines à profiter, tout sourire, de l'eau de la Seine. Lunettes de soleil sur la tête, Isabelle a passé une bonne partie de l'après-midi à se prélasser dans le fleuve avec ses enfants. "Elle était très bonne. Je reviendrai carrément avec les enfants. On est encore là la semaine prochaine donc on reviendra sans problème".

"On a bien la place, c'est assez grand, vraiment top"

Quelques mètres plus loin, serviette de plage sur l'épaule, Laurent ressort lui aussi du bassin avec son fils, agréablement surpris par la qualité de l'eau : "Elle est un petit peu verte en fait. Au début, je n'osais pas mettre la tête et puis après j'ai mis la tête dans l'eau. Ça va franchement. On a bien la place, c'est assez grand, on peut même faire des longueurs, vraiment top".

Derrière lui, au bord de l'eau, certains parents se reposent sur les transats pendant que leurs enfants profitent du petit bassin sous la surveillance des maîtres-nageurs, dont fait partie Gabrielle : "On a mis toutes les sécurités avec nous. On a mis des bouées, tout ce qu'il fallait pour pouvoir compter les personnes et puis les mettre en sécurité. Tout le monde est content, pour moi c'est très positif".

L'influence est tellement forte que certains préfèrent rebrousser chemin, effrayés par l'imposante file d'attente aux abords du bassin.