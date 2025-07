Baignade dans la Seine : les Parisiens sont-ils prêts à se jeter à l’eau ?

Trois sites pour se baigner dans la Seine sont désormais ouverts au public depuis ce samedi 5 juillet. Des zones accessibles gratuitement et sans réservation, mais qui ne semblent pas convaincre tous les Parisiens pour se jeter à l'eau.

Après plus de 100 ans d'interdiction de baignade dans la Seine, trois sites sont désormais ouverts au public depuis 8 heures ce samedi 5 juillet. Les zones de baignade sont accessibles gratuitement et sans réservation. Mais ces arguments ne suffisent pas à convaincre certains Parisiens.

Impossible de voir le fond tant le fleuve est sombre, Anne, retraitée de 89 ans, se promène tous les jours sur les quais en regardant l'eau avec un air de dégoût. "Il y a plein de déchets. Ça se voit visiblement, c'est sale, ça ne me donne pas du tout envie", se désole-t-elle.

Pollution de l'eau, dangerosité des courants et poissons gros de "deux mètres"

Outre la qualité de l'eau, ce sont surtout les poissons qui empêchent Renaud, 59 ans, de se jeter à l'eau. "J'ai vu une vidéo où il y avait Jamel Debbouze avec le poisson qui faisait deux mètres et se baladait dans la Seine", explique-t-il. Le Parisien s'inquiète de voir ce genre de gros poisson passer à côté de lui s'il se baigne.

En plus de la pollution de l'eau et de la dangerosité des courants, c'est la foule qui craint Anne. L'accès sera pourtant limité, avec 150 à 300 nageurs en fonction des bassins. Pourtant, la retraitée n'est pas rassurée. "Des risques de débordement, ça c'est certain", affirme-t-elle. Il y aura aussi "des bandes qui vont y aller. Et après, on dira qu'il y a des problèmes à Paris", poursuit-elle.

Anne passe son tour, pas de baignades dans la Seine cet été, elle ira plutôt à la piscine avec ses petits-enfants.