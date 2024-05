«On ne parle pas» : les habitants de La Mongie, dans les Hautes-Pyrénées, tétanisés par la venue de Xi Jinping

À partir de dimanche soir, la France accueillera le président Xi Jinping pour deux jours de visite d'État. Au programme : célébrer 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, et un détour par La Mongie, dans les Hautes-Pyrénées, où Emmanuel Macron a grandi, pour des échanges plus personnels. Sur place, une délégation chinoise est déjà présente. Les habitants, comme les professionnels, ont reçu pour consigne de garder le silence.

Une certaine pression dans le village

C'est un village mort à cette période de l'année. Il n'y a pas un chat dans les rues, uniquement de mystérieux camions noirs dans lesquels se trouvent des Chinois issus de la délégation présidentielle. Personne ne sait combien ils sont ni ce qu'ils font ici, pas même Hélène, habitante de La Mongie. "Il n'y a personne dans le village, à part ces vans noirs, vitres teintées, où on ne voit rien, qui passe, qui monte, qui redescend... C'est très bizarre", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1.

Étrange, d'autant plus qu'un hôtel entier a été privatisé pour eux. Gare à ceux qui s'approchent. "Éloignez-vous pour votre propre sécurité", voici le message un brin menaçant. Ce restaurateur a été briefé : il ne faut rien dire. "C'est une visite d'État, donc c'est la peur de dire quelque chose qu'on ne sait pas et on ne veut pas prendre le risque de faire capoter quelque chose qu'on ne connaît même pas, donc on ne parle pas", glisse-t-il. Une certaine pression pèse sur ce village habituellement tranquille et montera sans doute crescendo jusqu'à mardi.