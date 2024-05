Pourquoi Emmanuel Macron et Xi Jinping vont-ils se rendre à La Mongie, dans les Hautes-Pyrénées ?

Une visite entre Paris et... La Mongie. Les 6 et 7 mai prochains, Xi Jinping sera en visite d'État en France pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. Le président chinois et son épouse seront d'abord reçus à l'Élysée par Emmanuel et Brigitte Macron, où les deux dirigeants devraient évoquer une possible "résolution" de la guerre en Ukraine. Mais le lendemain, les deux couples présidentiels se rendront dans les Hautes-Pyrénées, direction le village de La Mongie.

Plus précisément, le président de la République rencontrera son homologue chinois au col du Tourmalet, "haut lieu de la culture sportive française", notamment connu pour sa mythique étape du Tour de France, souligne l'Élysée. Une visite loin de la capitale qui se veut aussi plus personnelle. Car Emmanuel Macron entretient lui aussi des liens spéciaux avec La Mongie. Sa grand-mère maternelle, Germaine Noguès, décédée en 2013, habitait tout près de là, dans la commune de Bagnères-de-Bigorre. Le chef de l'État y allait régulièrement pour lui rendre visite.

Une visite en écho à celle d'Emmanuel Macron en Chine

Aujourd'hui encore, Emmanuel et Brigitte Macron se rendent souvent à La Mongie pour skier, comme au mois de mars dernier. À tel point que "le domaine du Grand Tourmalet a fait regarnir en bleu, blanc et rouge, la banquette et les protections du véhicule du télésiège 'Le Béarnais' utilisé par le couple présidentiel", détaille La Dépêche.

Cette invitation dans les Hautes-Pyrénées fait aussi écho à la visite d'Emmanuel Macron en Chine l'année dernière. Xi Jinping l'avait alors reçu à Canton, pour une cérémonie du thé dans la résidence du gouverneur de la province du Guangdong, où son père, Xi Zhongxun, a vécu quand il occupait ce poste de 1978 à 1981. Il avait évoqué au président français des souvenirs de jeunesse. Une manière pour Emmanuel Macron de lui rendre la pareille et de partager un moment moins protocolaire, contrairement au reste de la visite qui devrait être très politique, avec des échanges qui porteront sur les "crises internationales" et les "questions commerciales", a annoncé l'Élysée.

Reste une inconnue : Xi Jinping et Emmanuel Macron iront-ils au sommet du Pic du Midi ? Si l'idée a été évoquée, elle n'a pour le moment pas été confirmée par l'Élysée.