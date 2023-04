Emmanuel Macron en Chine : pourquoi le bilan de la visite du chef de l'État est mitigé

Trois ans après sa dernière venue en Chine, Emmanuel Macron était arrivé mercredi dans le pays avec l’ambition de relancer les relations avec Pékin. Le chef de l'État français a achevé sa visite d'État de trois jours ce vendredi. Lors d'une dernière étape à Canton, le président s’est offert un bain de foule avec des étudiants chinois, avant d’échanger avec un millier d’entre eux pendant 45 minutes dans la prestigieuse université Sun-Yat-sen. Il a ensuite retrouvé son homologue Xi Jinping dans le jardin de la résidence du gouverneur de la province du Guangdong, où le père du président chinois a vécu quand il occupait ce poste de 1978 à 1981.

Des déclarations de principe sur la guerre en Ukraine

Au bout du compte, l'objectif de cette visite est rempli selon l'Élysée. Toutefois, au niveau des avancées concrètes, le bilan est plus mitigé. Sur l’enjeu majeur de la guerre en Ukraine, il est clair qu'Emmanuel Macron a finalement obtenu peu de choses. Xi Jinping s’en est tenu à des déclarations de principe, évoquant de manière évasive "une reprise des discussions de paix le plus tôt possible", sans jamais mettre en cause la responsabilité de la Russie.

Sur la question d’une éventuelle livraison d’armes à Moscou, le président chinois s’est contenté d’expliquer que ce n’était pas sa guerre, sans toutefois prendre l’engagement de ne pas franchir ce cap. Xi Jinping s’est également dit prêt à appeler pour la première fois son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky en indiquant simplement qu’il le ferait le moment venu.

Quelques réussites économiques

Enfin sur le plan économique, quelques accords ont bien été signés, notamment avec Airbus. Ce vendredi, la branche Helicopters du groupe européen a conclu un important contrat de 50 exemplaires de son nouvel hélicoptère multimissions H160 avec le loueur chinois GDAT.

Le dialogue a donc bel et bien été réengagé, mais à part cette réussite, il ne mène pour le moment pas très loin. Emmanuel Macron a en tout cas prévu de revenir l’année prochaine dans le pays. Xi Jinping a, lui, accepté l’invitation de se rendre en France mais la date n’a pas encore été fixée.