Loi de programmation militaire : le texte «ne suffit pas, mais on n'a pas le droit de se plaindre», réagit un colonel

La loi de programmation militaire (LPM) pour la période 2024-2030 est-elle à la hauteur des attentes ? Les députés continuent d'examiner le texte, qui prévoit une hausse historique du budget des armées. Toutefois, l'exécutif a dû faire des choix : il y aura moins de blindés que prévu, et pas de réelle transformation mais plus de moyens pour le cyber, le spatial ou encore la défense sol-air. Comment ces nouveaux moyens sont-ils perçus sur le terrain ? Europe 1 s'est entretenue avec le colonel Benoit Cussac, chef de corps du troisième régiment de parachutistes d’infanterie de marine à Carcassonne.

Pour lui, la LPM sera difficilement critiquable, même si elle ne répond pas forcément aux attentes sur place. "Quand vous engagez plus de 400 milliards d’euros sur une loi de programmation militaire de sept ans, en progression d’un tiers par rapport à la dernière LPM, que vous constatez l’état de nos finances publiques, l’état de nos écoles, l’état de nos hôpitaux… Cette loi, elle ne suffit pas mais on n’a pas le droit de se plaindre", estime-t-il auprès d'Europe 1.

"Je vais acquérir de nouvelles capacités", souligne le colonel

Que va alors changer cette loi pour les militaires ? "Moi, je vais perdre des combattants d’infanterie mais je vais acquérir de nouvelles capacités", répond le colonel Benoit Cussac. "Je vais recréer des savants de mortier de 120, je vais gagner des capacités en renseignement, en observation, les drones…", énumère-t-il.

Le chef de corps du troisième régiment de parachutistes d’infanterie de marine appose toutefois une nuance : "Si j’ai 100 Serval (véhicule blindé léger, NDLR) mais que je n’ai pas les moyens de les entretenir, que je n’ai pas les munitions pour les faire tirer, je préfère en avoir 60. Et dans l’économie faite sur les 40, ça me permet d’acheter du potentiel, des munitions". Le colonel affirme que l'État doit avoir "une ambition haute, même si on n’a pas toujours les moyens d’aboutir et de l’atteindre d’emblée".