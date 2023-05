Otan, dissuasion nucléaire ... La gauche se divise sur la loi de programmation militaire

C'est un texte qui rallume la mèche des divisions à gauche. Les débats autour de la loi de programmation militaire jusqu'à la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, qui promet une enveloppe record de 413 milliards d'euros sur sept ans, mettent à rude épreuve une partie de l'hémicycle. Si tout le monde s'accorde à être favorable à cette hausse inédite du budget dédié aux armées, la répartition de ces milliards d'euros pose en revanche un problème.

C'est même le sujet le plus clivant à gauche, selon l'insoumis Bastien Lachaud. Pour preuve, La France insoumise a été contrainte de présenter son contre-projet toute seule, alors qu'en octobre dernier, la Nupes avait présenté un contre budget commun. Pour Anna Pic, la cheffe de file des députés socialistes sur les questions de défense, cette division ne date pas d'hier.

Des divergences importantes

"Ça fait depuis les années 50 que nous savons nos divergences, notamment avec le Parti communiste. Donc, on sait que sur les éléments de défense, nous avons un certain nombre de points de divergence et que donc il n'y avait pas de possibilité de faire un contre projet commun", confie-t-elle au micro d'Europe 1.

Et ce ne sont pas des petits sujets qui bloquent : sortir du commandement intégré de l'OTAN, en finir avec la dissuasion nucléaire ou encore stopper les partenariats industriels avec l'Allemagne... Autant de sujets que de positions divergentes entre socialistes insoumis, écologistes et communistes. Mais tous sont d'accord pour dire qu'un travail de fond doit être fait pour trouver des compromis.