«On espère qu'elle reposera en paix» : à Fouquereuil, un hommage à Lola rempli d'émotion

C'est un hommage tout en retenue et en sobriété pour la petite Lola et sa famille, qui a eu lieu ce vendredi à Fouquereuil dans le Pas-de-Calais. Aux côtés de nombreux habitants venus dire un dernier au revoir à la jeune fille de 12 ans, retrouvée morte dans une malle vendredi dernier, ses deux grands frères Jordan et Thibault ont tenu une dernière fois à lui rendre hommage. "Tu étais le soleil de nos vies, tu seras l'étoile de nos nuits", ont signé les deux jeunes hommes, sous le portrait de Lola.

"On apporte notre tristesse"

C'est devant ce portrait que les habitants du village et des environs ont défilé pour déposer un bouquet de fleurs, une carte de condoléances ou encore pour écrire un message de soutien et de solidarité sur un cahier à leur disposition.

"Même si on ne les connaît pas, on apporte notre tristesse, notre soutien et être là aujourd'hui, je pense que ça va aider un peu la famille", espère au micro Europe 1 Delphine, accompagné de son petit garçon. "On espère que Lola pourra reposer en paix, c'est tout ce qu'on demande", poursuit-elle.

La responsabilité politique pointée du doigt

Mais derrière l'émotion et la tristesse, une certaine colère pointe rapidement dans les propos de ces habitants, devant l'horreur et les circonstances du calvaire de la petite Lola. "Les hommages, les bougies, tout ça, c'est bien, mais il faut que ça bouge", alerte Julie. "Il y aura toujours des fous. Mais, s'il y avait eu des choses faites sur le plan politique, ça ne se serait pas passé", estime la mère de famille, encore bouleversée par le drame.

Après cet hommage, le corps de la petite Lola prendra la direction de la commune de Lilliers, à quelques kilomètres, où aura lieu son enterrement lundi prochain.