«Il n'y a pas trop de soleil en Suède» : sur la côte d'Azur, les touristes étrangers se bousculent pour profiter du soleil

L'été sera beau, l'été sera chaud dans le sud de la France. Sur la côte d'Azur, les touristes se bousculent pour profiter du soleil et de la mer. Dans les campings, le flux de vacanciers ne ralentit pas. Et pour profiter de l'été, certains sont venus de très loin. "Nous, on vient de Suède !", s'exclame Abba, au micro d'Europe 1. "Il n'y a pas trop de soleil en Suède. Ici, il y en a et surtout, il fait chaud. Donc, on va à la plage, on se baigne et après, on joue au Uno", s'amuse-t-elle.

Et si les Scandinaves sont de plus en plus nombreux à opter pour le soleil de la Côte d'Azur, les Belges aussi aiment y venir en vacances. "On a la chance de séjourner à 50 mètres de la plage", souligne un père de famille belge. "On en avait bien besoin, parce qu'en Belgique, c'est que de la pluie. Donc là, on prend le soleil et de la vitamine D. D'autant que les enfants sont au paradis", ajoute le Bruxellois.

Les Français ne sont pas en reste

"Je fais des châteaux de sable et je vais aussi me baigner dans la mer. Elle est bien chaude en plus", confie sa fille, Julia. Un peu plus loin, face à la Méditerranée, Mohamed, qui vient de Grenoble, fait comme chaque jour ses exercices physiques. "Là, je fais des pompes, je fais des sports en pleine nature, c'est agréable. Le sport, c'est les vacances ! En plus, il y a l'installation pour... et c'est gratuit", se réjouit-il.

A quelques mètres, ce retraité savoyard préfère se la couler douce, les pieds dans le sable. "En principe, je viens le matin à 8 heures, la mer est plus calme, le soleil moins violent. Et après, je rentre chez moi, je fais le barbecue avec apéro rosé bien frais. Avec modération évidemment", insiste-t-il. De quoi, selon lui, passer un bel été.