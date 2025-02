Pascal Praud et vous - Lever de drapeaux dans les centres de loisirs : Pour le maire de Saint-Raphaël, c’est une «mesure qui ne coûte rien»

Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Frédéric Masquelier, maire LR de Saint-Raphaël, explique l’importance de la lever de drapeaux mise en place dans les centres de loisirs de sa ville. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Les élèves des centres de loisirs de Saint-Raphaël procèdent désormais à une lever de drapeau et chantent La Marseillaise, tous alignés, pour bien débuter la journée. Invité dans l'émission "Pascal Praud et vous", Frédéric Masquelier, maire LR de Saint-Raphaël, explique l’importance de cette "mesure qui ne coûte rien" et qui "transmet des valeurs". “Je crois que l’on fait passer beaucoup de messages avec des mesures aussi simples que celles-là”, insiste l'édile en encourageant à reproduire ce modèle. "Les enfants en sont très fiers", conclut Frédéric Masquelier.