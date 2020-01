"On a la boule au ventre" : avec la grève, les usagers de la RATP redoutent la rentrée

REPORTAGE

Après les vacances, le retour aux galères. Si le trafic s'améliore à la SNCF, pour le plus grand bonheur des vacanciers, on ne peut pas en dire autant à la RATP. La petite accalmie du weekend n'aura été que de courte durée. Pour lundi, l'entreprise prévoit un trafic "très perturbé". Une source d’angoisse pour les usagers qui préparent leur rentrée.

A la descente du train, de nombreux voyageurs ne quittent pas immédiatement la gare de Lyon. Ils stationnent quelques instants au bout du quai, les yeux rivés sur leur téléphone. Objectif : trouver un métro, un bus ou un taxi. De quoi vite les remettre dans le bain d'ici la reprise. "On a réussi à faire un break, prendre l’air de la montagne. Mais on recommence avec un peu de stress", soupire Edouard au micro d'Europe 1.

"L'énervement monte"

Thierry, lui, a dû réorganiser toutes ses vacances à cause de la grève, et il va falloir faire de même pour aller au travail demain. Ce qui ne manque pas de lui saper le moral. "C’est la grosse morosité. On rentre en ayant la boule au ventre, et on voit que ça ne s’arrête pas", s’impatiente-il. Même topo pour Margaux, qui se prépare à un mois de janvier difficile : pour son travail, elle doit multiplier les trajets Paris-Lille. "Plus la situation tarde à se rétablir, plus l’énervement monte…", affirme-t-elle.

D’autres voyageurs, inquiets de ne pas pouvoir se déplacer, ont prévu un retour en douceur. Ils rentrent à Paris, mais ont prévu quelques jours de vacances supplémentaires à domicile, histoire de se ré-acclimater petit à petit aux rues encombrées et aux métros bondés.