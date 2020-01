Retraites : le soutien à la grève s’effrite, selon un sondage

SUR LE JDD

Et si l’opinion publique commençait à se lasser des grèves contre la réforme des retraites ? Le soutien à la mobilisation baisse ainsi à 44%, selon un sondage Ifop réalisé pour le Journal du dimanche*. C’est sept points de moins que lors de la précédente consultation, à la mi-décembre (51%).

"On assiste peut-être à un tournant de cette bataille de l’opinion, puisqu’il y a une baisse sensible de la sympathie à l’égard de ce mouvement. Le mouvement social paye peut-être l’absence de trêve des confiseurs, les blocages pendant les fêtes de Noël. On n’est plus du tout dans le contexte de 1995, où plus le temps avançait et plus le soutien à la grève était fort", analyse Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’Ifop, interrogé sur Europe 1.

Toujours plus de soutien que d’opposition à la grève

Si l’adhésion des Français au mouvement de grève tend à s’effriter, il reste tout de même majoritaire. 44% des sondés affirment leur soutien ou leur sympathie, alors que 37% déclarent au contraire leur opposition ou leur hostilité. Une nette majorité ne souhaite pas non plus que le gouvernement aille au bout de la réforme (55% de non, 45% de oui), un niveau quasi inchangé depuis le premier sondage mi-novembre.

Les Français ne se font pour autant pas d’illusions sur l’issue du conflit social. 75% des sondés pensent que le gouvernement ira jusqu’au bout de la réforme des retraites.

*L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus