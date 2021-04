"On a besoin de nous" : les formations d'infirmier à nouveau plébiscitées sur Parcoursup

Pour la troisième année consécutive, les formations d'infirmier sont les plus demandées sur Parcoursup. 10% des jeunes inscrits ont fait le vœu cette année d'intégrer l'un des 330 instituts de formation aux soins infirmiers via la plateforme d'orientation vers les études supérieures. L'année dernière, seulement 1 candidat sur 20 avait pu décrocher une place. La crise du Covid-19 et la pression sur les hôpitaux lors du premier confinement ne les avait pas découragés, au contraire.

"Cela n’a fait que confirmer mon choix. Je voulais être utile aux autres, présente, aider les autres en les soignant", explique Bertille, élève de première année, au micro d'Europe 1. "On se rend compte qu’on a vraiment besoin de nous. C’est une motivation supplémentaire", renchérit Marion.

"On était utile pendant ce deuxième confinement"

Elles ont appris cette année les premiers gestes techniques : la toilette, les pansements, les prises de sangs... Elles ont aussi effectué des stages à l’hôpital et en Ehpad, un peu particuliers cette année à cause du Covid. "Ce n’était pas facile, mais en même temps on était utile pendant ce deuxième confinement", raconte Marion. "Moi j’ai été confrontée à la mort. Mais j’étais très bien entourée par l’équipe à l’Ehpad. Il faut s’y faire. Je pense qu’on ne s’habitue jamais, mais il faut s’y faire."

L'emploi est quasi assuré en fin d’étude mais la réalité du métier compte aussi des journées de travail très chargées, confie Bilal, diplômé l’année dernière. Le gouvernement vient par ailleurs d’annoncer un coup de pouce sur les salaires, avec 290 euros nets de plus par mois en plus en début de carrière.