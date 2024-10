Olivier de Lagarde et vous - Le livre de Bardella interdit de publicité dans les gares : échange tendu entre un syndicaliste SNCF et l'animateur

L'entreprise qui gère les panneaux publicitaires dans les gares de la SNCF et du métro parisien a annoncé lundi avoir retoqué la diffusion d'une publicité pour le livre du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, intitulé Ce que je cherche. Les syndicats y avaient déjà été opposés, et selon Fabien Villedieu, délégué syndical de SUD-Rail à l'initiative de cette interdiction et invité de l'émission Olivier de Lagarde et vous, il ne s'agit pas d'un acte de censure.

"J'ai l'impression que l'extrême droite confond la liberté d'expression et le droit à la propagande (...) C'est une campagne de propagande dans toutes les gares de France qui gênait SUD-Rail et qui aurait gêné énormément de gens", estime-t-il, alors que l'animateur rappelle que l'ancien président socialiste François Hollande a eu le droit à une campagne de publicité pour l'un de ses livres. Les deux hommes débattent de cette interdiction sur Europe 1.