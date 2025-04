Comment se prépare Jordan Bardella en cas d'inéligibilité de Marine Le Pen pour 2027

Après avoir déclaré il y a quelques jours qu'il "serait le candidat" de Marine Le Pen si cette dernière venait à être empêchée de se présenter en 2027, Jordan Bardella ne cache pas préparer cette échéance. Un travail de lobbying interne et externe, pour passer d’une candidature à Matignon l’été dernier, à une première campagne pour l’Élysée.

Il est désormais officiellement le plan B de Marine Le Pen pour 2027. Jordan Bardella, invité ce mardi matin de La Grande interview Europe 1-CNews, affirme se préparer à la présidentielle en cas d’empêchement de la patronne des députés RN.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Passer de dauphin à présidentiable

Et pour cela, le président du parti entend cultiver son lien avec les Français et convaincre que son jeune âge ne serait pas un handicap pour exercer la fonction suprême. C’est ce qu’il tente d'entreprendre avec la tournée de son livre, bientôt suivi d’un deuxième ouvrage consacré au travail à l’automne prochain ou lors de ses futurs déplacements dans le cadre des élections municipales.

En coulisses, le dirigeant de 29 ans multiplie les rencontres avec des hauts-fonctionnaires ou des grands patrons, comme ce lundi avec 150 chefs d’entreprise de l’organisation patronale Ethic. Dans un contexte international tendu, Jordan Bardella prête aussi une importance à renforcer sa stature à l’étranger. Après les États-Unis, le Liban ou Israël, il s’envolera pour l’Égypte dans les prochaines semaines. L’objectif : passer du dauphin de Marine Le Pen à un présidentiable crédible.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il devra enfin s’assurer du soutien de ses troupes, et notamment des députés RN, pas tous acquis à sa cause. Un travail de lobbying interne et externe donc, pour passer d’une candidature à Matignon, l’été dernier, à une première campagne pour l’Élysée.