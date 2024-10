Cyril Hanouna

Les syndicats de la SNCF ne sont-ils pas en train paver le chemin du RN ? Les syndicats de l'entreprise de transport ont dénoncé une campagne publicitaire en préparation dans les gares pour le prochain livre de Jordan Bardella, le président du RN. CGT et Sud Rail de la SNCF ont même interpellé le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, pour tenter de bloquer cette campagne. Mais pour Olivier Dartigolles, chroniqueur dans On marche sur la tête, la démarche est peut-être contre-productive.

"Les sujets ne manquent pas pour mettre en difficulté le Rassemblement national"

Réagissant à l'intervention d'un auditeur en accord avec les syndicats de cheminots, l'ex-porte-parole du PCF entre 2006 et 2018, se demande si ce "n'est pas d'une certaine manière le rendre service et ne pas mener véritablement la bataille idéologique face à eux".

Et de continuer : "On a cessé depuis les 20 dernières années d'attaquer le Front national sur le plan moral, mais ça a échoué puisque le Front national n'a pas cessé de monter. Donc peut-être qu'il faut abandonner une stratégie qui échoue. Peut-être qu'il faut se coltiner, pour ce qu'il est réellement, le programme et [pointer] les grandes difficultés du Rassemblement national à défendre une forme de cohérence sur un très grand nombre de sujets. [...] Les sujets ne manquent pas pour mettre en difficulté le Rassemblement national."