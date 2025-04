«Le port du voile devrait être interdit dans les bâtiments publics», insiste Jordan Bardella

"Le port du voile devrait être interdit dans les bâtiments publics car on doit y appliquer une forme de neutralité", a insisté Jordan Bardella, président du Rassemblement national, invité de La Grande interview Europe 1-CNews mardi.

Lors d'une réunion, Bruno Retailleau s'était exprimé sur le port du voile dans le sport et avait lancé publiquement : "Vive le sport et donc à bas le voile". Interrogé sur ce sujet lors de La Grande interview Europe 1-CNews mardi, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est dit fermement opposé au port du voile.

"Le voile est souvent l'étendard des Frères musulmans"

"Je considère que le voile dans notre société n'est pas souhaitable et qu'il est souvent l'étendard des Frères musulmans et des islamistes pour restreindre les libertés des femmes et installer dans la société une logique d'islamisation", a-t-il affirmé avant de poursuivre.

"Le voile n'est pas souhaitable parce qu'il est pour moi une marque de discrimination entre les hommes et les femmes dans notre société [...] le port du voile devrait être interdit dans les bâtiments publics car on doit y appliquer une forme de neutralité", a-t-il insisté.

Selon un sondage CSA pour Europe 1-CNews-JDD, 69% des Français sont pour l'interdiction du port du voile dans l'espace public. À l'exception des 18-24 ans, toutes les classes d'âge sont majoritairement en faveur de cette interdiction.