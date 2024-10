Pascal Praud et vous - «Continuez, c'est trop bon pour dans trois ans !» : une électrice RN se réjouit des critiques contre le parti

Le Rassemblement national est au centre des attentions ces derniers jours. Après les critiques de Thierry Ardisson, l'ancienne secrétaire d'État chargée des Affaires étrangères, Rama Yade, a déclaré que le RN ne faisait pas partie de l'arc républicain. Le patron du parti, Jordan Bardella, voit également l'opposition des syndicats de la SNCF à la diffusion d'une campagne de publicité pour la sortie de son livre.

Une actualité a priori négative autour du RN qui se révèle finalement bénéfique pour le parti selon Marie-Christiane, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous et qui se considère être l'une des "11 millions de pestiférés", en référence au résultat du parti aux législatives. "Ce n'est que du bonheur. Plus on parle de nous comme ça, mieux c'est pour nous (...) Continuez, c'est trop bon. Dans trois ans, ce sera parfait !", affirme-t-elle sur Europe 1, se projetant sur l'élection présidentielle de 2027.