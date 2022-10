OCDE : les enseignants français parmi les plus mal payés des pays riches

Alors que les enseignants alertent depuis des années sur le gel du point d'indice dans la fonction publique, le rapport annuel de l'OCDE montre que les enseignants français comptent parmi les plus mal payés des pays riches. Le rapport "Regards sur l'éducation", publié ce lundi, montre que les enseignants en primaire ayant quinze ans d'expérience gagnent environ 20 % de moins que la moyenne de l'OCDE. Pour les enseignants du secondaire, c'est près de 15 %. Pourtant, en France, les professeurs ont un niveau d'enseignement supérieur élevé.

Des disparités entre professeurs et autres salariés BAC+5

L'administration exige d'eux un Master 2, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des autres pays. Et au sein même de la société française, les écarts sont également marqués entre professeurs et autres salariés BAC+5. En école primaire, un enseignant gagne 20% de moins que les autres travailleurs ayant un même niveau de diplôme et c'est 13% de moins dans le secondaire.

Par rapport aux autres pays de l'OCDE, le rapport pointe aussi qu'il faut en France 35 ans d'expérience aux enseignants pour passer du salaire de départ au salaire le plus élevé, contre 26 ans en moyenne. Tous ces arguments vont dans le sens d'une revalorisation salariale demandée en ce moment par les professeurs, au gouvernement. Les détails seront d'ailleurs discutés à partir de ce lundi après-midi entre le ministre et les organisations syndicales.