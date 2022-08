«On va faire ce qu'on peut» : les enseignants inquiets avant l'arrivée des contractuels

Les vacances scolaires se terminent officiellement demain soir. La rentrée des classes, c'est jeudi. Pour les professeurs, en revanche, le réveil sonnera dès ce mercredi matin. C'est une première pour beaucoup d'entre eux : 3.000 contractuels ont été embauchés pour cette année scolaire. Des enseignants formés en quatre jours avec une méthode qui inquiète.

"On les met dans des situations compliquées"

"On trouve que déjà, ça discrédite quand même la profession de dire qu'on peut former des adultes pour être devant des élèves au bout de quatre jours. On les met quand même dans des situations compliquées, eux et les élèves", regrette Florence Comte, directrice d'école dans le Var et secrétaire du Syndicat national des directeurs.

"Les enseignants titulaires voient d'un bon œil l'arrivée des contractuels. En tout cas, ils ne leur en veulent absolument pas. Nous, on est plein de bonne volonté pour les aider, mais on n'est pas formateur d'enseignants. On va faire ce qu'on peut sur le terrain tout en ayant, pour huit directeurs sur dix, aussi une charge d'une classe, soit entre un et quatre jours par semaine. Donc on va faire ce qu'on peut et eux aussi. Mais les contractuels n'y sont absolument pour rien", insiste la secrétaire du Syndicat national des directeurs.