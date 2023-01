Numéros d'urgence : une vingtaine de départements touchés par une panne

Une panne a touché les numéros de téléphone d'urgence (15, 18, 112) ce mardi après-midi à travers la France, avec environ six appels sur dix qui étaient bloqués, a indiqué à l'AFP l'opérateur de télécoms Orange. Après avoir d'abord annoncé sur Twitter peu avant 16h30 que les "appels fixe et mobile vers les services d'urgence" étaient "fortement perturbés", l'opérateur a indiqué trois-quarts d'heure plus tard que "l'acheminement des numéros d'urgence (était) de nouveau opérationnel depuis 16h45".

Contactée par l'AFP, l'entreprise a ajouté que ces "fortes perturbations" avaient touché de "nombreux départements" pendant "à peu près une heure", avec seulement 40% des appels vers les services d'urgence qui passaient. "L'analyse des causes de la panne est en cours", a assuré Orange.

[1/2] Les appels fixe et mobile vers les services d’urgence (15, 18, 112) sont fortement perturbés partout en France. Nous invitons les personnes qui souhaitent joindre les services de secours à réitérer leurs appels. — Orange France (@Orange_France) January 17, 2023

Une vingtaine de départements concernés

En fin d'après-midi, le ministère de l'Intérieur a pour sa part précisé qu'une "vingtaine de départements" étaient concernés. "Les services du ministère de l'Intérieur restent très vigilants sur le rétablissement opérationnel partout en France", a-t-on ajouté de même source. Le 2 juin 2021 en fin de journée, une panne avait frappé les numéros 15, 17, 18 et 112, affectant de façon inédite tout le territoire.

Selon les conclusions de l'enquête d'Orange publiée quelques jours après, 11.800 appels, soit 11% du total, n'avaient pas été acheminés pendant cette panne, entre 16h45 et minuit. Plusieurs décès possiblement liés à cette panne étaient survenus durant cette période. Cette panne était due à "un bug logiciel" sur un équipement "installé en 2016", avait alors expliqué Stéphane Richard, PDG d'Orange à l'époque, auditionné devant l'Assemblée nationale.